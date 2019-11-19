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РИА Новости

ОАЭ обсуждают с Россией совместное производство спутников

17:28 19.11.2019 (обновлено: 00:39 20.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкНаследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (второй справа) и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (второй справа) и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38
© РИА Новости / Александр Мельников
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ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. ОАЭ ведут переговоры с Россией о совместном производстве спутников и их возможном запуске с территории России, сообщил во вторник РИА Новости на полях международного авиасалона директор управления космических миссий Космического агентства ОАЭ Халед аль-Хашеми.
"У нас идут переговоры с российскими компаниями о производстве спутников и покупке отдельных сенсорных систем. а также запуске эмиратских спутников из России. Переговоры продолжаются, и мы надеемся. что в ближайшее время нас ждет сотрудничество с Россией и в других областях, связанных с космосом, а не только в подготовке космических полетов", - сказал аль-Хашеми.
Он отметил, что встречи между представителями эмиратского космического агентства и российскими компаниями прошли и в рамках дубайского авиасалона.
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Dubai Airshow 2019КосмосОАЭРоссияДубай (город)В мире
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