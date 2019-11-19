ОАЭ обсуждают с Россией совместное производство спутников

"У нас идут переговоры с российскими компаниями о производстве спутников и покупке отдельных сенсорных систем. а также запуске эмиратских спутников из России. Переговоры продолжаются, и мы надеемся. что в ближайшее время нас ждет сотрудничество с Россией и в других областях, связанных с космосом, а не только в подготовке космических полетов", - сказал аль-Хашеми.