Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конструктивной работу нижней палаты парламента и правительства России над проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, отметив, что она прошла спокойно.
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
"Надо отдать должное правительству, что пошли навстречу, в этом диалоге мы нашли совместные решения. Считаем, что именно так и должен работать парламент с правительством - отстаивать своих избирателей, их мнения и запросы, но при этом ведя диалог конструктивно, с выходом на решения, без скандалов, без потрясений... Если так работа в будущем будет строиться, это обязательно даст свои плоды", - сказал Володин журналистам после принятия проекта во втором чтении.
Доходы бюджета РФ прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году. Расходы составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.