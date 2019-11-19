Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

"Надо отдать должное правительству, что пошли навстречу, в этом диалоге мы нашли совместные решения. Считаем, что именно так и должен работать парламент с правительством - отстаивать своих избирателей, их мнения и запросы, но при этом ведя диалог конструктивно, с выходом на решения, без скандалов, без потрясений... Если так работа в будущем будет строиться, это обязательно даст свои плоды", - сказал Володин журналистам после принятия проекта во втором чтении.