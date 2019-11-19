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РИА Новости

Во ФСИН не получали рапорт замглавы ведомства Максименко об увольнении

17:21 19.11.2019 (обновлено: 17:23 19.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель директора ФСИН России Валерий Максименко
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не получало рапорта об увольнении со службы от замглавы ведомства Валерия Максименко, сообщили журналистам в пресс-бюро.
"Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН России Максименко В.А. руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал", - сообщили в пресс-бюро ведомства.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о том, что Максименко написал рапорт об отставке. До этого радиостанция "Говорит Москва" опубликовала заявление Максименко о том, что он больше не будет давать комментарии СМИ.
Максименко родился 18 апреля 1966 года. На должность замдиректора ФСИН назначен в апреле 2016 года.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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