Во ФСИН не получали рапорт замглавы ведомства Максименко об увольнении

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не получало рапорта об увольнении со службы от замглавы ведомства Валерия Максименко, сообщили журналистам в пресс-бюро.
"Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН России Максименко В.А. руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал", - сообщили в пресс-бюро ведомства.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о том, что Максименко написал рапорт об отставке. До этого радиостанция "Говорит Москва" опубликовала заявление Максименко о том, что он больше не будет давать комментарии СМИ.
Максименко родился 18 апреля 1966 года. На должность замдиректора ФСИН назначен в апреле 2016 года.