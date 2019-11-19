Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Отказ от ежедневного употребления сахара станет хорошей профилактикой сахарного диабета, однако если совсем отказаться от сладкого не получается, следует заниматься также спортом, чтобы сжечь полученные калории, считают опрошенные РИА Новости врачи-эндокринологи.
"От легко усеваемых углеводов желательно отказаться вовсе, это не только эндокринологи говорят, но и онкологи, и кардиологи. Нужно по возможности отказаться - понятно, что это не означает, что 100% времени в течение всей последующей жизни. Но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - сказал РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.
Эксперт подчеркнул, что существует большой процент людей, которые не знают о своём заболевании, и оно обнаруживается уже на стадиях осложнения. Образ жизни, по мнению Галстяна, также имеет большое значение в борьбе с сахарным диабетом и его профилактике. "Здесь не только генетика играет роль, но и внешние факторы, факторы питания, стрессы, двигательная активность", - добавил эндокринолог на всероссийской конференции, посвящённой сахарному диабету.
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Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
"Вы можете съесть сладкое, если вы после этого взяли руки в ноги и побежали по дорожке. Главное, чтобы энергия и килокалории, которые вы получили со сладкой или жирной пищей, вы израсходовали",- заключила Шестакова.