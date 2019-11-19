Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

"От легко усеваемых углеводов желательно отказаться вовсе, это не только эндокринологи говорят, но и онкологи, и кардиологи. Нужно по возможности отказаться - понятно, что это не означает, что 100% времени в течение всей последующей жизни. Но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - сказал РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.