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РИА Новости

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

17:10 19.11.2019 (обновлено: 17:12 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Анталье
Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье. Архивное фото
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
"Парламент принял некоторые поправки к закону о налогах на услуги, в том числе статью, в которой шла речь о двухпроцентном налоге на проживание. Однако остальные статьи закона еще будут обсуждаться", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, после того как закон полностью примут, его будет рассматривать особая комиссия, которая может его принять или отправить на доработку.
"Только после одобрения комиссии документ будет считаться полностью готовым для направления на подписание президентом. В свою очередь, президент также может воспользоваться своими полномочиями по пересмотру или отмене некоторых статей закона. Пока нельзя сказать, когда он будет полностью принят парламентом и комиссией и отправлен президенту", - добавил представитель пресс-службы.
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ТуризмНовости - ТуризмТурция
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