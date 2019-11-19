Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье. Архивное фото

Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

"Парламент принял некоторые поправки к закону о налогах на услуги, в том числе статью, в которой шла речь о двухпроцентном налоге на проживание. Однако остальные статьи закона еще будут обсуждаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после того как закон полностью примут, его будет рассматривать особая комиссия, которая может его принять или отправить на доработку.