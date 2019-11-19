Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет зима

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сегодня начнет ощущаться влияние арктического циклона. Уже ночью 21 ноября столбики термометров опустятся ниже пяти-десяти градусов мороза, а днем температура будет ниже нуля.
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При этом морозный воздух, который идет из-за Урала, постепенно распространится на всю европейскую часть России. По словам специалистов Гидрометцентра, наибольшие отклонения температурных показателей ожидаются на Южном Урале и в Южном федеральном округе: там температура установится на шесть-десять градусов ниже климатической нормы.