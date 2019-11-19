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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет зима

17:10 19.11.2019 (обновлено: 18:07 19.11.2019)
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© Антон ДенисовВиды Москвы
Виды Москвы
© Антон Денисов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на смену теплой погоде в столице придут заморозки, а 21 ноября начнется метеорологическая зима. Об этом сообщил RT.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сегодня начнет ощущаться влияние арктического циклона. Уже ночью 21 ноября столбики термометров опустятся ниже пяти-десяти градусов мороза, а днем температура будет ниже нуля.
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При этом морозный воздух, который идет из-за Урала, постепенно распространится на всю европейскую часть России. По словам специалистов Гидрометцентра, наибольшие отклонения температурных показателей ожидаются на Южном Урале и в Южном федеральном округе: там температура установится на шесть-десять градусов ниже климатической нормы.
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Евгений ТишковецГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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