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РИА Новости

В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

17:06 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевАмурские тигрята
Амурские тигрята
© РИА Новости / Александр Кряжев
Амурские тигрята. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу трех тигрят, инспекторы охотнадзора выехали на поиски их матери, сообщает Центр "Амурский тигр" в Instagram.
На странице Центра в Instagram опубликовано видео, на котором три тигренка сидят на заснеженной лесной дороге и не сразу скрываются при появлении машины. Когда они уходят за деревья, автору видео из автомобиля удается снять одного из тигрят очень близко.
"Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае. На место уже выехали инспекторы охотнадзора. В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать - в таком возрасте им одним не выжить в тайге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски тигрицы начнутся с утра среды.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2019 года, общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 годов.
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