В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

"Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае. На место уже выехали инспекторы охотнадзора. В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать - в таком возрасте им одним не выжить в тайге", - говорится в сообщении.