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РИА Новости

Эр-Рияд призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинцев

17:05 19.11.2019
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала международное сообщество обеспечить защиту палестинцев на фоне недавних израильских авиаударов по сектору Газа, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заседание совета министров королевства.
"Совет министров повторяет призыв королевства к международному сообществу взять на себя ответственность за обеспечение международной защиты палестинского народа и противодействовать израильской политике, нарушающей международное право", - говорится в заявлении саудовского правительства.
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Кроме того, совет министров Саудовской Аравии также осудил недавние израильские авиаудары по сектору Газа, в результате которых погибли десятки мирных жителей.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на 12 ноября. Взаимные удары продолжались два дня, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. 14 ноября израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Сектор ГазаСаудовская АравияПалестинаИзраильВ мире
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