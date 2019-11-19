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РИА Новости

Подмосковье рассчитывает увеличить агроэкспорт до $900 млн в год

17:04 19.11.2019
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции Московской области к концу 2019 может увеличиться до 900 миллионов долларов, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

"Мы рассчитываем сохранить текущие темпы развития экспорта сельскохозяйственной продукции в 14-16%. К концу 2019 года рассчитываем выйти на цифру в 900 миллионов долларов", - сказал Разин на пресс-ланче в Москве.

Экспорт сельхозпродукции Московской области по итогам 2018 года составил 822 миллиона долларов.
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