Подмосковье рассчитывает увеличить агроэкспорт до $900 млн в год

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции Московской области к концу 2019 может увеличиться до 900 миллионов долларов, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.
"Мы рассчитываем сохранить текущие темпы развития экспорта сельскохозяйственной продукции в 14-16%. К концу 2019 года рассчитываем выйти на цифру в 900 миллионов долларов", - сказал Разин на пресс-ланче в Москве.
Экспорт сельхозпродукции Московской области по итогам 2018 года составил 822 миллиона долларов.