Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон все еще лидер в альянсе

Ранее президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.