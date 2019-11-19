Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон все еще лидер в альянсе

"Мы решительно не согласны с оценкой Макроном альянса. Я считаю, что НАТО абсолютно необходима, если мы оценим риски, с которыми мы все сталкиваемся. Вместе мы сильнее, а Америка обеспечивает лидерство в НАТО, у нас есть возможности лидировать. Не думаю, что Европа будет безопаснее без трансатлантической связи", - заявила она журналистам на брифинге в Брюсселе.
Ранее президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
13 ноября, 08:00НАТО договаривается, как скрыть свою смерть