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РИА Новости

Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон все еще лидер в альянсе

17:03 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. США категорически не согласны с оценками французского президента о состоянии альянса, без НАТО Европа не станет безопаснее, заявила во вторник журналистам постпред при альянсе Кей Бэйли Хатчисон.
"Мы решительно не согласны с оценкой Макроном альянса. Я считаю, что НАТО абсолютно необходима, если мы оценим риски, с которыми мы все сталкиваемся. Вместе мы сильнее, а Америка обеспечивает лидерство в НАТО, у нас есть возможности лидировать. Не думаю, что Европа будет безопаснее без трансатлантической связи", - заявила она журналистам на брифинге в Брюсселе.
Ранее президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13 ноября, 08:00
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
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Эммануэль МакронНАТОФранцияСШАВ мире
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