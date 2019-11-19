Турция осудила решение США по израильским поселениям

"Администрация США, которая уже столкнулась с международным сообществом по своей позиции в отношении оккупированного Израилем Иерусалима и Голанских высот, на этот раз выступила с заявлением, что незаконные поселения на Западном береге реки Иордан не противоречат международным нормам. Это является еще одним примером легализации США незаконных действий Израиля. Это неудачное заявление Майка Помпео противоречит резолюции Совбеза ООН № 2334", - говорится в заявлении турецкого МИД.