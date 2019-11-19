Турция осудила решение США по израильским поселениям

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. МИД Турции осудил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что израильские поселения на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме не противоречат международным нормам.
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Администрация США, которая уже столкнулась с международным сообществом по своей позиции в отношении оккупированного Израилем Иерусалима и Голанских высот, на этот раз выступила с заявлением, что незаконные поселения на Западном береге реки Иордан не противоречат международным нормам. Это является еще одним примером легализации США незаконных действий Израиля. Это неудачное заявление Майка Помпео противоречит резолюции Совбеза ООН № 2334", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.