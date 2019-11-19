В Омской области завершаются работы по благоустройству городов

ОМСК, 19 ноя – РИА Новости. Работы на объектах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершаются в Омской области, погода не помешает выполнению всех запланированных работ, сообщает облправительство.
Во вторник сроки и объемы выполнения в сибирских регионах программы формирования комфортной городской среды в 2019 году обсуждались на специальном совещании под руководством полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло. Губернатор Омской области Александр Бурков доложил о планах по завершению запланированных работ.
"Что касается дворовых территорий, их благоустройство закончено. На 36 общественных пространствах полностью завершены работы. Еще семь благоустроенных территорий - на выходе. Процент выполнения составляет 90% и более. Планируется к 10 декабря работы закончить. На благоустройстве исторической части города Тары работы выполнены на 95%. Осталось освещение и ограждение", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что все закладные детали устройства опор освещения и ограждений уже установлены, поэтому холода не станут препятствием к завершению работ. Погодные условия, по его словам, не помешают установить скамейки, урны. В итоге все запланированные работы будут завершены.
В Омской области на благоустройство общественных территорий выделено 720 миллионов рублей. Средства распределены среди 26 муниципальных образований. Из федерального бюджета выделено 580,5 миллиона рублей. Федеральные субсидии обеспечили возможность благоустройства 46 общественных территорий.