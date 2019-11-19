В Омской области завершаются работы по благоустройству городов

ОМСК, 19 ноя – РИА Новости. Работы на объектах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершаются в Работы на объектах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершаются в Омской области , погода не помешает выполнению всех запланированных работ, сообщает облправительство.

Во вторник сроки и объемы выполнения в сибирских регионах программы формирования комфортной городской среды в 2019 году обсуждались на специальном совещании под руководством полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло . Губернатор Омской области Александр Бурков доложил о планах по завершению запланированных работ.

"Что касается дворовых территорий, их благоустройство закончено. На 36 общественных пространствах полностью завершены работы. Еще семь благоустроенных территорий - на выходе. Процент выполнения составляет 90% и более. Планируется к 10 декабря работы закончить. На благоустройстве исторической части города Тары работы выполнены на 95%. Осталось освещение и ограждение", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что все закладные детали устройства опор освещения и ограждений уже установлены, поэтому холода не станут препятствием к завершению работ. Погодные условия, по его словам, не помешают установить скамейки, урны. В итоге все запланированные работы будут завершены.