Пропавшую в Тверской области школьницу нашли живой

ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры нашли пропавшую в Тверской области 16-летнюю школьницу, которая в начале ноября ушла из дома, затем сообщила, что хочет вернуться, и после этого перестала выходить на связь, информирует во вторник СУСК РФ по региону.
Информация о безвестном исчезновении 16-летней жительницы города Удомли поступила следователям вечером 17 ноября 2019 года. По данным СК, 4 ноября школьница ушла из дома и пропала. Через день девочка связалась с родителями, а 12 ноября в соцсети сообщила о намерении вернуться домой, но больше на связь с родственниками не выходила.
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"Девятнадцатого ноября в результате четко спланированных поисковых мероприятий, при непосредственном участии следователей регионального СКР, сотрудников полиции и (поискового) отряда "Сова" местонахождение несовершеннолетней установлено; ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По данным следствия, девочку передали родителям.