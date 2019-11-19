Пропавшую в Тверской области школьницу нашли живой

Информация о безвестном исчезновении 16-летней жительницы города Удомли поступила следователям вечером 17 ноября 2019 года. По данным СК, 4 ноября школьница ушла из дома и пропала. Через день девочка связалась с родителями, а 12 ноября в соцсети сообщила о намерении вернуться домой, но больше на связь с родственниками не выходила.