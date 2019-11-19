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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Священный синод РПЦ обсудит признание Александрийским патриархатом ПЦУ

16:56 19.11.2019 (обновлено: 16:57 19.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в фотобанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви в пятницу проведет заседание в Москве, сообщает сайт РПЦ. Как ожидается, на заседании будет выработана позиция Русской церкви по поводу признания Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
"22 ноября 2019 года в зале заседаний Священного синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заседание Священного синода Русской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Патриарх Александрийский Феодор II
12 ноября, 22:02Религия и мировоззрение
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что решение Александрийского патриархата о признании ПЦУ "делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", однако, "дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата".
8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ: внесла ее главу - раскольника Епифания Думенко - в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
2 ноября, 15:50
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
В октябре 2019 года Элладская православная церковь (ЭПЦ) также признала ПЦУ, хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами ЭПЦ, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
1 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦСвященный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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