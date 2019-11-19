Священный синод РПЦ обсудит признание Александрийским патриархатом ПЦУ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви в пятницу проведет заседание в Москве, сообщает сайт РПЦ. Как ожидается, на заседании будет выработана позиция Русской церкви по поводу признания Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

"22 ноября 2019 года в зале заседаний Священного синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заседание Священного синода Русской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что решение Александрийского патриархата о признании ПЦУ "делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", однако, "дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата".

8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ: внесла ее главу - раскольника Епифания Думенко - в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".

В октябре 2019 года Элладская православная церковь (ЭПЦ) также признала ПЦУ, хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами ЭПЦ, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.