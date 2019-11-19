Священный синод РПЦ обсудит признание Александрийским патриархатом ПЦУ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви в пятницу проведет заседание в Москве, сообщает сайт РПЦ. Как ожидается, на заседании будет выработана позиция Русской церкви по поводу признания Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
"22 ноября 2019 года в зале заседаний Священного синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заседание Священного синода Русской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что решение Александрийского патриархата о признании ПЦУ "делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", однако, "дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата".
8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ: внесла ее главу - раскольника Епифания Думенко - в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".
2 ноября, 15:50РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
В октябре 2019 года Элладская православная церковь (ЭПЦ) также признала ПЦУ, хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами ЭПЦ, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).