СМИ сообщили о похищении двух сирийцев американскими военными

По информации СМИ, десантники приземлились на дом в деревне Телль-Ахмар на юге провинции Хасеке и похитили двух братьев. Кем были похищенные, не уточняется.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пока не принято решение, сколько военных останется в Сирии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли говорил, что в республике останутся 500-600 американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из Сирии на фоне операции Турции на северо-востоке против курдских формирований. При этом в Вашингтоне заявили, что часть военнослужащих останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей. Ранее Штаты уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".