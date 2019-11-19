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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T17:53+0300
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РИА Новости

СМИ сообщили о похищении двух сирийцев американскими военными

16:55 19.11.2019 (обновлено: 17:53 19.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Американские военные похитили двух сирийцев на северо-востоке страны, передает телеканал Al-Ikhbariya.
По информации СМИ, десантники приземлились на дом в деревне Телль-Ахмар на юге провинции Хасеке и похитили двух братьев. Кем были похищенные, не уточняется.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пока не принято решение, сколько военных останется в Сирии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли говорил, что в республике останутся 500-600 американских военнослужащих.
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Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из Сирии на фоне операции Турции на северо-востоке против курдских формирований. При этом в Вашингтоне заявили, что часть военнослужащих останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей. Ранее Штаты уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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