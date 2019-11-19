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Калужская область
Калужская область
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РИА Новости

Артамонов назвал строительство дорог "вопросом №1" в Калужской области

16:51 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 19 ноя - РИА Новости. Строительство дорог является вопросом №1 в развитии Калужской области, поскольку позволяет решать важные социально-экономические вопросы, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Делегация Калужской области во главе с Артамоновым участвует в форуме "Транспортная неделя - 2019", который проходит с 16 по 21 ноября в Москве. Во вторник глава региона принял участие в деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Ключевой темой разговора стало развитие транспортной инфраструктуры в регионах России и инвестиционная деятельность в транспортном комплексе.
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Комментируя итоги завтрака, губернатор подчеркнул важную роль транспортной инфраструктуры в развитии государства на предстоящие годы. В качестве примера он привел строительство в 1990-е годы обхода Калуги, на котором позже разместились три крупных индустриальных парка: "Грабцево", "Калуга-Юг" и "Росва". По словам губернатора, новая дорога позволила областному центру стать "крупнейшим и быстро развивающимся промышленным центром на карте России".
"Вообще строительство дорог - вопрос №1 в Калужской области, и правительство региона держит его на постоянном контроле. Мы в регионе привели в порядок всю опорную сеть дорог. Сегодня от областного центра можно проехать по хорошей дороге в любой район. Это залог их экономического развития. Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов… Это также существенно улучшит межхозяйственные связи", - сказал Артамонов. По его словам, хорошие дороги позволяют решать социально-экономические вопросы, актуальные для жителей региона, например, обеспечить быстрое прибытие скорой, наладить качественную доставку детей в школу.
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Он подчеркнул, что Калужская область, как и другие регионы, активно включилась в реализацию федеральных программ "Безопасные и качественные автомобильные автодороги", "Создание комфортной городской среды". По мнению губернатора, участие в этих программах напрямую способствует как улучшению настроения людей, так и созданию благоприятных условий для развития территорий.
"Мы в этом году только в одном городе Калуге построили дорог почти на 3 миллиарда рублей. Конечно, жители областного центра обязательно почувствуют на себе тот комфорт, который в результате этого появился. Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области. Мы эти программы, безусловно, продолжим и в будущие годы", - сказал Артамонов.
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Калужская областьИнфраструктура - НовостиАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияОбщество
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