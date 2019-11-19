Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T16:57+0300
https://ria.ru/20191119/1561127856.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1036x0_80_0_0_fed358fc20a07f2887b355d5ffe3684e.jpg
РИА Новости

Патрушев и его коллега из Израиля обсудили урегулирование в Сирии

16:40 19.11.2019 (обновлено: 16:57 19.11.2019)
345
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и председатель совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили сирийское урегулирование и сотрудничество военных ведомств России и Израиля, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат дали высокую оценку сложившимся отношениям по линии советов безопасности России и Израиля, подчеркнув, что это способствует взаимопониманию между двумя странами по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельное внимание Патрушев и Бен-Шаббат уделили "сирийскому урегулированию, а также российско-израильскому сотрудничеству по линии военных ведомств и органов юстиции".
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Вчера, 14:37Война в Сирии
В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии
Переговоры Патрушева с коллегой из Израиля имеют важное значение с точки зрения вопросов нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Предыдущая встреча Патрушева и Бен-Шаббата прошла в конце июня в Иерусалиме в рамках трехсторонних переговоров по Сирии, в которых также принимал участие бывший тогда помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В числе тем июньского трехстороннего саммита были уничтожение оставшихся в Сирии террористов, запуск процессов внутриполитического урегулирования и социально-экономического восстановления страны, проекты гуманитарного содействия. Тогда в Иерусалиме Патрушев также встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
400016
Обсудить 0
Война в СирииСовет Безопасности РФСирияНиколай ПатрушевРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны ответили на угрозу Турции возобновить операцию в Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
СМИ сообщили о похищении двух сирийцев американскими военными
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Государственный флаг Сирийской Арабской Республики
МИД Сирии раскритиковал "слепое подчинение" ЕС политике США
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон все еще лидер в альянсе
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
Эр-Рияд призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинцев
Облик лунного посадочного аппарата-попрыгунчика от КБ Южное
Украина собралась построить город на Луне
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Минобороны ответило на заявление Турции о "невыполнении обещаний" по Сирии
Выселение израильских поселенцев из незаконного поселения Амона на Западном берегу реки Иордан
Турция осудила решение США по израильским поселениям
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Прокуратура попросила арестовать экс-депутата Рады Ляшко на два месяца
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Посол Сирии назвал последствия вмешательства во внутренние дела страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния