Патрушев и его коллега из Израиля обсудили урегулирование в Сирии

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и председатель совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили сирийское урегулирование и сотрудничество военных ведомств России и Израиля, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза РФ

"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат дали высокую оценку сложившимся отношениям по линии советов безопасности России и Израиля, подчеркнув, что это способствует взаимопониманию между двумя странами по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание Патрушев и Бен-Шаббат уделили "сирийскому урегулированию, а также российско-израильскому сотрудничеству по линии военных ведомств и органов юстиции".

Переговоры Патрушева с коллегой из Израиля имеют важное значение с точки зрения вопросов нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Предыдущая встреча Патрушева и Бен-Шаббата прошла в конце июня в Иерусалиме в рамках трехсторонних переговоров по Сирии, в которых также принимал участие бывший тогда помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон.