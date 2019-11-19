В Уфе экс-полицейского и бывшего главу сельсовета осудили за мошенничество

Надзорное ведомство сообщает подробности совершенных преступлений полицейским и чиновником. Так, Юсупов в 2011 году, будучи руководителем отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Уфимскому району, получил через посредника взятку в размере 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. В том же году он незаконно истребовал у главы Николаевского сельсовета Уфимского района подлинники похозяйственных книг, в одну из которых были внесены поддельные записи о наличии у супруги злоумышленника и ее матери 30 соток земли в деревне Ушаково. Эти участки общей стоимостью более полумиллиона рублей были незаконно оформлены в собственность.