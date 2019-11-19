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РИА Новости

В Уфе экс-полицейского и бывшего главу сельсовета осудили за мошенничество

16:35 19.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 19 ноя - РИА Новости. Уфимский районный суд вынес приговор двум родственникам - бывшему полицейскому и экс-главе сельсовета - за махинации с земельными участками, которые нанесли району ущерб в размере более семи миллионов рублей, сообщает прокуратура Башкирии.
Ведомство уточняет, что речь идет о 38-летнем начальнике отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан Ильнуре Юсупове и 61-летнем главе Дмитриевского сельсовета Уфимского района Михаиле Андрееве, которые после возбуждения в отношении них уголовных дел по статьям "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий", "Мошенничество" и "Растрата" были уволены со своих должностей в 2017 году.
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Надзорное ведомство сообщает подробности совершенных преступлений полицейским и чиновником. Так, Юсупов в 2011 году, будучи руководителем отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Уфимскому району, получил через посредника взятку в размере 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. В том же году он незаконно истребовал у главы Николаевского сельсовета Уфимского района подлинники похозяйственных книг, в одну из которых были внесены поддельные записи о наличии у супруги злоумышленника и ее матери 30 соток земли в деревне Ушаково. Эти участки общей стоимостью более полумиллиона рублей были незаконно оформлены в собственность.
"С 2014 по 2016 годы полицейский и родственник его супруги Михаил Андреев, возглавлявший Дмитриевский сельсовет, незаконно вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы. Для этого глава сельсовета незаконно выделил семи пайщикам участки в деревне Дмитриевка, а потом Юсупов обеспечил оформление земель в собственность своей матери, а затем их передачу членам своей семьи, родственникам и знакомым. Ущерб от данных махинаций превысил 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
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По данным ведомства, "аналогичным способом полицейский оформил в собственность знакомых около 120 га земли стоимостью более 5,7 миллиона рублей в деревне Нурлино. Ущерб от преступных действий обвиняемых составил свыше семи миллионов рублей".
"Суд назначил Юсупову наказание в виде восьми лет лишения свободы, также он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы на пять лет и оштрафован на 50 тысяч рублей, его родственнику - в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщает надзорное ведомство, отмечая, что земельные участки возвращены в муниципальную собственность.
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