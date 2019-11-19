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РИА Новости

Правительство обеспокоено замедлением роста внутренних авиаперевозок

16:34 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Темпы роста внутренних авиаперевозок замедлились, это вызывает беспокойство, заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас растут авиаперевозки. Но вызывает, конечно, тревогу, что при общем росте в 10% у нас все-таки внутренние перевозки – они тоже растут, – но темпы прироста снизились. Тут сказались и цены на топливо", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что будет добиваться компенсации этих потерь авиакомпаниям. "Мы получили ваше поручение, исполняем его, будем добиваться компенсации авиакомпаниям этих потерь", - сказал он.
В конце октября замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году. Минтранс РФ предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин.
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В середине октября Путин поручал правительству до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.
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Максим АкимовВладимир ПутинРоссияЭкономика
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