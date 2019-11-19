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РИА Новости

Госдума во II чтении запретила продажу техники без российского ПО

16:33 19.11.2019 (обновлено: 16:34 19.11.2019)
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© Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов
© Валерий Мельников
Продажа смартфонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством РФ российского программного обеспечения (ПО).
Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
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Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.
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881202675
Обсудить 9
Госдума РФРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А когда они запретят сами-себе законы анти народные принимать?
19 ноября, 16:38
Artur Tsarev
2320016
То есть теперь нельзя будет купить ноутбук без ОС например? Нужно будет доплатить тысяч 5-10 американцам, чтоб поставили лицензионный виндовс дабы была возможность поставить какой-нибудь яндекс браузер, который я первым делом удалю после покупки? Чудесно! ;)
19 ноября, 16:43
Евгений Жегульский
2010126
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