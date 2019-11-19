Пензенские власти помогут семьям погибших в машине, провалившейся в яму

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Власти Пензы окажут помощь семьям погибших мужчин, находившихся в автомобиле, который во вторник провалился под землю в яму с горячей водой, заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, в результате оба потерпевших скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе © Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

"Сегодня в Пензе произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким. Им будет оказана необходимая помощь", - цитирует слова Лузгина пресс-служба мэрии.

На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного главка МЧС, запечатлено, как спасатель по прикладной лестнице спустился в яму, из которой валит густой пар, к лежащему на крыше автомобилю, подцепил к нему трос, с помощью которого затем автокран извлек машину с погибшими людьми на поверхность.

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Ранее в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс" РИА Новости сообщили, что компания также окажет семьям погибших всю необходимую помощь. В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии.