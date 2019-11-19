Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T16:31+0300
https://ria.ru/20191119/1561127427.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/00/1561110086_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_d6309391ad0c671451ef6fff8722c7c8.jpg
РИА Новости

Пензенские власти помогут семьям погибших в машине, провалившейся в яму

16:31 19.11.2019
726
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Пензы окажут помощь семьям погибших мужчин, находившихся в автомобиле, который во вторник провалился под землю в яму с горячей водой, заявил глава администрации города Андрей Лузгин.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, в результате оба потерпевших скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
"Сегодня в Пензе произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким. Им будет оказана необходимая помощь", - цитирует слова Лузгина пресс-служба мэрии.
На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного главка МЧС, запечатлено, как спасатель по прикладной лестнице спустился в яму, из которой валит густой пар, к лежащему на крыше автомобилю, подцепил к нему трос, с помощью которого затем автокран извлек машину с погибшими людьми на поверхность.
Ранее в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс" РИА Новости сообщили, что компания также окажет семьям погибших всю необходимую помощь. В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии.
По данным энергетиков, в результате порыва теплосетей в районе, где провалился автомобиль, без теплоснабжения остались 67 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов.
1238100
Обсудить 0
ПензаПроисшествия
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Полицейский
В Липецкой области завели дело против женщины, избившей чужого ребенка
Такси
В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении "сладенького"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния