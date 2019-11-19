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РИА Новости

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

11:28 19.11.2019 (обновлено: 12:40 19.11.2019)
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
ПЕНЗА, 19 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
По данным пресс-службы областного главка МЧС, асфальт провалился под автомобилем на стоянке возле магазина по адресу: улица Аустрина, 37, около 09:40 мск.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
"В результате обвала провалился в яму автомобиль "Лада Ларгус", к сожалению, имеются погибшие", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что в результате происшествия погибли два человека, их личности устанавливаются. Прокуратура по данному факту проводит проверку, на месте работает прокурор Октябрьского района Пензы.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая уточнила РИА Новости, что следственно-оперативная группа, а также руководство Следственного управления выехали на место происшествия.
На фотографиях, предоставленных пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что автомобиль "Лада Ларгус" полностью ушел под землю в яму в асфальте, из которой идет пар.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК по Пензенской области Максима Смирнова, в яме был кипяток.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
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Обсудить 10
ПензаПроисшествия
Популярные комментарии
В Германии, к примеру, кладут трубу, срок - 10 лет, и будь она хоть в идеальном состоянии на вид - строго через 10 лет ВЫТАЩАТ и положат НОВУЮ !!! А у нас не коммунальщики, а марсиане какие-то, прости Господи! ((
19 ноября, 12:44
Aмон Ра
2201221
Ждём с нетерпением!
19 ноября, 12:48
Aмон Ра
730000
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