Украина собралась построить город на Луне

В советское время на предприятии были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". В настоящее время предприятие изготавливает части первой ступени американских ракет "Антарес".

Как поясняется на сайте, проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов. Аппарат, как утверждается, обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место. "В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - говорится в сообщении.