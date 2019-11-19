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РИА Новости

Украина собралась построить город на Луне

16:25 19.11.2019 (обновлено: 16:44 19.11.2019)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед возведением лунного города, сообщается на сайте предприятия.
В советское время на предприятии были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". В настоящее время предприятие изготавливает части первой ступени американских ракет "Антарес".
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"На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА (лунного посадочного аппарата - Прим. ред.) в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий", - говорится в сообщении на сайте КБ "Южное".
Как поясняется на сайте, проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов. Аппарат, как утверждается, обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место. "В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - говорится в сообщении.
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Сообщение сопровождается красочным 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата-"попрыгунчика" (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место. В конце видео указывается, что аппарат является первым практическим шагом для лунного города.
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Dubai Airshow 2019Космос - РИА НаукаЮжное (конструкторское бюро)Украина
Популярные комментарии
Сначала города построят, потом моря копать будут.
19 ноября, 16:45
Игорь 123
25131002
Уже и смеяться над очередным прожектом свидомых нет желания. Удивляет только их непонимание того, что они сами себя выставляют всему миру на посмешище.
19 ноября, 16:58
Владимир Белогорский
3200101
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