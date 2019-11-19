МИД Сирии раскритиковал "слепое подчинение" ЕС политике США

Сусан рассказал делегации во главе с депутатом парламента ФРГ Франком Паземанном о последних событиях в Сирии и регионе и подтвердил необходимость борьбы с терроризмом до окончательной победы над ним, и подчеркнул важность территориальной целостности САР. Дипломат также указал на то, что лишь сирийцы имеют решающее слово в вопросе конституции САР и это исключительно сирийский суверенный вопрос.
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"Сусан отметил, что из-за слепой подчиненности американской политике Европейский союз утратил идентичность и свой курс и оказался на полях событий, что объясняет отсутствие доверия к европейскому проекту у значительной части европейского общественного мнения", - говорится в полученном РИА Новости релизе ведомства.
Германская делегация оценила достижения сирийской армии в борьбе с терроризмом и восстановление стабильной ситуации на большей части территории САР. Согласно пресс-релизу, делегация ФРГ заявила о неприятии политики ЕС в отношении Сирии и о том, что она выступает за снятие санкций с САР и помощь Дамаску в восстановлении страны, что обеспечит возвращение беженцев в страну.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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