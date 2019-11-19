МИД Сирии раскритиковал "слепое подчинение" ЕС политике США

ДАМАСК, 19 ноя – РИА Новости. Помощник главы МИД Помощник главы МИД Сирии Айман Сусан во вторник обсудил с делегацией немецкого бундестага борьбу с терроризмом в САР, сирийский дипломат раскритиковал позицию ЕС в отношении американской политики, сообщила пресс-служба МИД САР.

Сусан рассказал делегации во главе с депутатом парламента ФРГ Франком Паземанном о последних событиях в Сирии и регионе и подтвердил необходимость борьбы с терроризмом до окончательной победы над ним, и подчеркнул важность территориальной целостности САР. Дипломат также указал на то, что лишь сирийцы имеют решающее слово в вопросе конституции САР и это исключительно сирийский суверенный вопрос.

"Сусан отметил, что из-за слепой подчиненности американской политике Европейский союз утратил идентичность и свой курс и оказался на полях событий, что объясняет отсутствие доверия к европейскому проекту у значительной части европейского общественного мнения", - говорится в полученном РИА Новости релизе ведомства.

Германская делегация оценила достижения сирийской армии в борьбе с терроризмом и восстановление стабильной ситуации на большей части территории САР. Согласно пресс-релизу, делегация ФРГ заявила о неприятии политики ЕС в отношении Сирии и о том, что она выступает за снятие санкций с САР и помощь Дамаску в восстановлении страны, что обеспечит возвращение беженцев в страну.