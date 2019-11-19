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РИА Новости

В Швеции сочли показания в деле Ассанжа недостаточными для расследования

16:17 19.11.2019 (обновлено: 16:21 19.11.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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СТОКГОЛЬМ, 19 ноя - РИА Новости. Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств, заявила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон.
"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", - заявила прокурор.
Она добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. 1 мая 2019
18 ноября, 13:41
Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksАрест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжШвецияДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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