В Швеции сочли показания в деле Ассанжа недостаточными для расследования

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

СТОКГОЛЬМ, 19 ноя - РИА Новости. Расследование по Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств, заявила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон.

"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", - заявила прокурор.

Она добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.