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РИА Новости

В Подмосковье снизят скорость на дорогах в следующем году

16:08 19.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовДорожный знак "Ограничение скорости"
Дорожный знак Ограничение скорости
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Скорость на региональных трассах в Московской области станет ниже в 2020 году. Перемены коснуться тех дорог, где провели работы по повышению безопасности, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.
В работы по повышению безопасности входила установка нового освещения, металлических ограждений, дорожных знаков, лежачих полицейских, а также обустройство тротуаров и пешеходных переходов. Всего благоустроили свыше 120 региональных дорог.
"После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в I–II кварталах 2020 года", – рассказал Гержик.
Установка искусственной дорожной неровности
15 ноября, 16:11Новости Подмосковья
Порядка 1,5 тысячи новых лежачих полицейских установят на дорогах МО
Скорость уменьшат на тех дорогах, рядом с которыми находятся социально значимые объекты и жилые дома. Перемены могут коснуться трасс Авдотьино — Кабаново — Стулово, Верея — Медынь, Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово, М7 "Волга" — Электроугли, Дмитров — Талдом, Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево, Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха, Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка и других.
Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, в 2019 году в Подмосковье возвели более 240 километров новых тротуаров. Кроме того, продолжается установка 80 тысяч сигнальных столбиков и 700 лежачих полицейских.
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