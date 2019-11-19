В Подмосковье снизят скорость на дорогах в следующем году

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Скорость на региональных трассах в Московской области станет ниже в 2020 году. Перемены коснуться тех дорог, где провели работы по повышению безопасности, сообщил телеканал Скорость на региональных трассах в Московской области станет ниже в 2020 году. Перемены коснуться тех дорог, где провели работы по повышению безопасности, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В работы по повышению безопасности входила установка нового освещения, металлических ограждений, дорожных знаков, лежачих полицейских, а также обустройство тротуаров и пешеходных переходов. Всего благоустроили свыше 120 региональных дорог.

"После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в I–II кварталах 2020 года", – рассказал Гержик.

Скорость уменьшат на тех дорогах, рядом с которыми находятся социально значимые объекты и жилые дома. Перемены могут коснуться трасс Авдотьино — Кабаново — Стулово, Верея — Медынь, Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово, М7 "Волга" — Электроугли, Дмитров — Талдом, Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево, Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха, Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка и других.