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РИА Новости

Эксперт назвал "красивые" номера пережитком феодального сознания

16:07 19.11.2019 (обновлено: 16:08 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИзготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей в РФ
Изготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей в РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Изготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей в РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Красивые" номера – это пережиток феодального мышления многих россиян, которые считают, что таким образом повышают свою значимость на дорогах, считает партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Так он прокомментировал согласованную Минэкономразвития и МВД концепцию, которая позволит россиянам легально покупать "красивые" номера для машин через портал госуслуг или специальные аукционы. Об этом ранее написала газета "Коммерсант".
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"Это хорошая инициатива. "Красивые" номера - феодальный пережиток. В странах более развитых в этом плане их действительно просто продают. Есть аукционы - пожалуйста. У нас эти особые номера, будучи купленными официально, уже не будут доставлять такой радости. Потому что эти номера – признак принадлежности к чему-то типа номеров "ЕКХ". Это маркер высокого положения", - сказал Ермоленко РИА Новости.
По его словам, сейчас многие покупают "красивые" номера, чтобы подчеркнуть статус, а делается это посредством коррупционных схем.
Если же все получат доступ к таким номерам, это "уберет антураж исключительности их владельца", полагает юрист.
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