Эксперт назвал "красивые" номера пережитком феодального сознания

"Это хорошая инициатива. "Красивые" номера - феодальный пережиток. В странах более развитых в этом плане их действительно просто продают. Есть аукционы - пожалуйста. У нас эти особые номера, будучи купленными официально, уже не будут доставлять такой радости. Потому что эти номера – признак принадлежности к чему-то типа номеров "ЕКХ". Это маркер высокого положения", - сказал Ермоленко РИА Новости.