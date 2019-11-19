Скабеева высмеяла решение Зеленского не бриться из-за кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем

Ранее, на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, украинский лидер извинился за небритое лицо, объяснив это суеверием. Зеленский пообещал побриться только после того, как на Украину вернутся корабли, задержанные Россией после провокации в Керченском проливе.

"Почему тогда брился раньше?" — написала Скабеева в телеграм-канале.

В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.

Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей.

Корабли с военными и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.