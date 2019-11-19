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РИА Новости

Скабеева высмеяла решение Зеленского не бриться из-за кораблей

16:05 19.11.2019 (обновлено: 16:19 19.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеведущую Ольгу Скабееву удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о своих предрассудках.
Ранее, на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, украинский лидер извинился за небритое лицо, объяснив это суеверием. Зеленский пообещал побриться только после того, как на Украину вернутся корабли, задержанные Россией после провокации в Керченском проливе.
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"Почему тогда брился раньше?" — написала Скабеева в телеграм-канале.
В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.

Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей.
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Корабли с военными и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.
Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто такая Скабеева вообще чтобы «высмеивать» решение или предрассудки президента государства?Ничего не попутала она?
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Олег 84
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Он ещё и не мылся говорят
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