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РИА Новости

Медведев пошутил о погоде в Москве на встрече с премьером Белоруссии

16:04 19.11.2019 (обновлено: 17:44 19.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым сравнил погоду в Москве с российско-белорусскими отношениями.
Румас поблагодарил Россию за высокий уровень подготовки заседания Совета министров Союзного государства, которое проходит сегодня в столице. При этом он отметил, что утром его несколько смутил московский туман.
"Дмитрий Анатольевич, когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я спускался и даже немножко неловко себя почувствовал", — сказал Румас.
"Это не наши проделки", — сыронизировал Медведев.
"Когда уже подъезжали к Горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", — констатировал премьер-министр республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
18 ноября, 17:44Союзное государство
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На заседании Совета министров Союзного государства белорусский премьер отметил, что по некоторым вопросам подготовки дорожных карт по интеграции "стороны высказывали диаметрально противоположные идеи", кроме того, до сих пор есть нерешенные вопросы.

"Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий", — сказал он.

Однако Румас подчеркнул готовность Минска решать дискуссионные вопросы для полноценной подготовки заседания высшего государственного совета Союзного государства.
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Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции.
Восьмого декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
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Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевМоскваБелоруссияРоссияВ мире
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