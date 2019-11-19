Новый российский посол вручил президенту Албании верительные грамоты

"Посол Российской Федерации его превосходительство Михаил Афанасьев вручил верительные грамоты президенту Республики Албания Илиру Мета. Президент республики в связи с этим принял нового посла РФ в Тиране", - сообщила дипмиссия.

"Президент заявил о важности сотрудничества между Албанией и Россией в интересах обеих стран", - отметили в посольстве.

Афанасьев сменил на посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.