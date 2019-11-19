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РИА Новости

Новый российский посол вручил президенту Албании верительные грамоты

16:01 19.11.2019
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© Fotolia / ollirgФлаг Албании
Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Новый посол России в Албании Михаил Афанасьев вручил верительные грамоты президенту страны Илиру Мета, сообщает российское диппредставительство во вторник.
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом РФ в Албании, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 сентября.
"Посол Российской Федерации его превосходительство Михаил Афанасьев вручил верительные грамоты президенту Республики Албания Илиру Мета. Президент республики в связи с этим принял нового посла РФ в Тиране", - сообщила дипмиссия.
"Президент заявил о важности сотрудничества между Албанией и Россией в интересах обеих стран", - отметили в посольстве.
Афанасьев сменил на посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.
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