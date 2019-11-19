Центральный аппарат СК проконтролирует ход проверки смерти ребенка на Урале

"Председатель СК России поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.

Подчеркивается, что для установления причины смерти ведется сбор меддокументов для проведения судмедэкспертизы. Кроме того, проводится гистологическое исследование.