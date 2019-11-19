Центральный аппарат СК проконтролирует ход проверки смерти ребенка на Урале

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства проверку смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге, предварительно, от менингита, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Местный портал Е1.ru написал, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. Также отмечалось, что прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора ведут проверку из-за смерти ребенка, предварительно от менингококковой инфекции; в частности, будет оценено, своевременно ли врачи оказали ему помощь.
"Председатель СК России поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.
Подчеркивается, что для установления причины смерти ведется сбор меддокументов для проведения судмедэкспертизы. Кроме того, проводится гистологическое исследование.