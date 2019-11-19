Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит Ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснили , что некоторые традиционные мясные и овощные бульоны способны прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию у людей. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Эксперты проанализировали образцы 56 бульонов домашнего приготовления, которые принесли ученики начальной школы в Лондоне разной этнической принадлежности. Супы, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение, используют для борьбы с простудой.

Ученые выяснили, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50 процентов, еще четырех — на более чем 50 процентов.