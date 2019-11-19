Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Как сообщили в ВМС ВС Украины, корабли начали переправлять в Одессу, прибытие судов ожидается 20-21 ноября.
"Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (суеверие – ред.). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся – тогда побреюсь", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем в Киеве, трансляцию вел телеканал "НАШ".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.