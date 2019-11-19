Уволенная после фотосессии для Playboy чиновница продала жилье из-за долгов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева продала квартиру из-за долгов, пишет портал Бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева продала квартиру из-за долгов, пишет портал 72.ru

Женщина опубликовала в Instagram фотографию, где они вместе с подругой сидят на полу квартиры.

"Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. <…> Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти", — подписала она снимок.

Ануфриева работала в правительстве региона (в каком ведомстве, точно не сообщается, некоторые СМИ называют управление госзакупок), когда решила поучаствовать в фотосессии для журнала Playboy "Девушка года — 2019".