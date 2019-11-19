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РИА Новости

Уволенная после фотосессии для Playboy чиновница продала жилье из-за долгов

16:04 19.11.2019 (обновлено: 16:48 19.11.2019)
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© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева продала квартиру из-за долгов, пишет портал 72.ru.
Женщина опубликовала в Instagram фотографию, где они вместе с подругой сидят на полу квартиры.
"Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. <…> Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти", — подписала она снимок.
Ануфриева работала в правительстве региона (в каком ведомстве, точно не сообщается, некоторые СМИ называют управление госзакупок), когда решила поучаствовать в фотосессии для журнала Playboy "Девушка года — 2019".
В результате ее уволили с госслужбы, а другие работодатели отказывались принимать ее после скандала со снимками, утверждают СМИ. Ануфриева не смогла выплачивать ипотеку и была вынуждена продать жилье.
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PlayboyТюменская областьОбщество
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