Прокурор просит закрыть процесс по иску к организаторам акции 27 июля

В обоснование своих требований представители прокуратуры и Росгвардии представили документы, содержащие личные сведения сотрудников. Чтобы не допустить их разглашения, истцы попросили провести слушания в закрытом режиме. Как ожидается, решение по ходатайству судья примет на следующем заседании, которое назначено на 9 декабря.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.