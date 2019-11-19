Прокурор просит закрыть процесс по иску к организаторам акции 27 июля

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители прокуратуры просят Черемушкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотреть иск о взыскании почти 5 миллионов рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск подал прокурор Москвы, заявивший, что из-за несанкционированного мероприятия Росгвардия вынуждена была задействовать дополнительные средства на обеспечение порядка. Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.
В обоснование своих требований представители прокуратуры и Росгвардии представили документы, содержащие личные сведения сотрудников. Чтобы не допустить их разглашения, истцы попросили провести слушания в закрытом режиме. Как ожидается, решение по ходатайству судья примет на следующем заседании, которое назначено на 9 декабря.
До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с организаторов несогласованных митингов 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро. Иски одного из таксопарков суд оставил без рассмотрения. Слушания по другим искам, в частности от полиции, продолжаются. По информации представителя Яшина Вадима Прохорова, общая сумма исков составляет порядка 37 миллионов рублей.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.