Глава Владимирской области отреагировал на появление столба посреди дороги

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал уволить директора филиала ГУП "Дорожно-строительное управление № 3" "Вязниковское ДРСУ", который несет ответственность за появление столба посреди дороги.
Накануне в соцсетях опубликовали видео, где сняты две опоры ЛЭП на дороге в окрестностях деревни Заозерье во Владимирской области.
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"Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны", — написал глава региона на странице в соцсети "ВКонтакте".
На время проведения проверки от должности также отстранен гендиректор ДСУ-3.