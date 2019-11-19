Правительство приняло дорожную карту использования трансфертов в регионах

"Правительство РФ приняло решение об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, которые распределены в проекте федерального закона о бюджете РФ, была принята дорожная карта правительства РФ, которая будет регулировать работу федеральных органов исполнительной власти", – заявил Силуанов.

Также он отметил, что до конца текущего года должны быть подписаны все соглашения с субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов, в связи с этим средства поступят в бюджеты уже в начале следующего года, что позволит совершить эти перечисления.