Правительство приняло дорожную карту использования трансфертов в регионах

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, что позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства и регулировать работу федеральных органов исполнительной власти и повысит уровень исполнения расходов бюджета РФ, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Правительство РФ приняло решение об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, которые распределены в проекте федерального закона о бюджете РФ, была принята дорожная карта правительства РФ, которая будет регулировать работу федеральных органов исполнительной власти", – заявил Силуанов.
Также он отметил, что до конца текущего года должны быть подписаны все соглашения с субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов, в связи с этим средства поступят в бюджеты уже в начале следующего года, что позволит совершить эти перечисления.
Ранее Счетная палата отмечала крайне низкий уровень исполнения расходов бюджета РФ: по данным аудиторов, в январе-сентябре 2019 года он был худшим за последние девять лет.