Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T15:40+0300
https://ria.ru/20191119/1561123532.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/53/1560885398_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_48e19fc85f3b76c52e30b36c4ac0138d.jpg
РИА Новости

Правительство приняло дорожную карту использования трансфертов в регионах

15:40 19.11.2019
96
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, что позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства и регулировать работу федеральных органов исполнительной власти и повысит уровень исполнения расходов бюджета РФ, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Правительство РФ приняло решение об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, которые распределены в проекте федерального закона о бюджете РФ, была принята дорожная карта правительства РФ, которая будет регулировать работу федеральных органов исполнительной власти", – заявил Силуанов.
Также он отметил, что до конца текущего года должны быть подписаны все соглашения с субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов, в связи с этим средства поступят в бюджеты уже в начале следующего года, что позволит совершить эти перечисления.
Ранее Счетная палата отмечала крайне низкий уровень исполнения расходов бюджета РФ: по данным аудиторов, в январе-сентябре 2019 года он был худшим за последние девять лет.
Госдума РФ
Вчера, 00:15
Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
000001
Обсудить 0
Антон СилуановСчетная палата РФПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Города России. Ростов-на-Дону
В улучшение портового терминала в Ростове-на-Дону вложат миллиард рублей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о продлении особенностей тарифов на газ в Крыму
Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
Правительство обеспокоено замедлением роста внутренних авиаперевозок
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Парфюмерный магазин
Парфюмерные тестеры освободят от обязательной маркировки
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит инвестиционный форум "Россия зовет!" 20 ноября
Елена Вяльбе
Николай Хомерики снимет фильм о знаменитой советской лыжнице Елене Вяльбе
Игрушка в палате детской больницы
В Латвии более 50 школьников заразились кишечным вирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года
Спутник Юпитера Европа
В НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью спутника Юпитера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям
Сельскохозяйственная продукция
Подмосковье рассчитывает увеличить агроэкспорт до $900 млн в год
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области исполнение нацпроектов оценят до середины декабря
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Метеоролог рассказал о причинах наводнения в Венеции
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов назвал строительство дорог "вопросом №1" в Калужской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния