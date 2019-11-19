В ДНР заявили об активизации снайперов ВСУ у Петровского

"Осознавая тот факт, что применение тяжелого вооружения на данном участке не останется незамеченным со стороны международных наблюдателей, штаб ООС (операция Объединенных сил - ред.) активизировал деятельность снайперских групп, которые регулярно совершают обстрелы района проведения разминирования сотрудниками МЧС ДНР", - заявил представитель ведомства.