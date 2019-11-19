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РИА Новости

В ДНР заявили об активизации снайперов ВСУ у Петровского

15:36 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК , 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики активизировали деятельность снайперских групп на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское, заявил журналистам во вторник представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
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"Осознавая тот факт, что применение тяжелого вооружения на данном участке не останется незамеченным со стороны международных наблюдателей, штаб ООС (операция Объединенных сил - ред.) активизировал деятельность снайперских групп, которые регулярно совершают обстрелы района проведения разминирования сотрудниками МЧС ДНР", - заявил представитель ведомства.
По его словам, данные провокации направлены на срыв мероприятий по разминированию в преддверии проверки представителями миссии ОБСЕ результатов очистки территории от взрывоопасных предметов. "В целях недопущения огласки данных фактов и уничтожения доказательств своих преступлений, командование ООС активизировало деятельность ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.) ВФУ по установлению местонахождения видеокамер миссии ОБСЕ с целью их дальнейшего вывода из строя", - добавил представитель Народной милиции.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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