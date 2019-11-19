Гонконг разрешил поставки мяса птицы из России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гонконг разрешил поставки мяса птицы со всей территории России , говорится в сообщении Россельхознадзора

"Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сейчас право поставок данной продукции имеется у 20 предприятий. "Поставки в Гонконг могут начаться незамедлительно в сопровождении согласованного между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарного сертификата", - добавляет служба.

В сообщении отмечается, что на открытие гонконгского рынка существенно повлияла система электронной ветеринарной сертификации, которая была внедрена в России в июле 2018 года.