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РИА Новости

Гонконг разрешил поставки мяса птицы из России

15:35 19.11.2019 (обновлено: 18:38 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Птицефабрика. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гонконг разрешил поставки мяса птицы со всей территории России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сейчас право поставок данной продукции имеется у 20 предприятий. "Поставки в Гонконг могут начаться незамедлительно в сопровождении согласованного между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарного сертификата", - добавляет служба.
В сообщении отмечается, что на открытие гонконгского рынка существенно повлияла система электронной ветеринарной сертификации, которая была внедрена в России в июле 2018 года.
Как пояснили РИА Новости в Россельхознадзоре, ранее при экспорте мяса птицы в Гонконг существовало ограничение по регионам. Поставки могли осуществляться только из 15 российских регионов. По данным Федеральном таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт из России мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Гонконг в 2018 году составил 200 тонн на 109,3 тысячи долларов.
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РоссельхознадзорГонконгРоссияЭкономика
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