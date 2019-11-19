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РИА Новости

Парфюмерные тестеры освободят от обязательной маркировки

15:33 19.11.2019 (обновлено: 15:47 19.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПарфюмерный магазин
Парфюмерный магазин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Парфюмерный магазин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Парфюмерные пробники не будут включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке специальными метками в России с 1 декабря, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В начале декабря прошлого года представитель компании "Л'Этуаль" Андрей Кривенцев заявил, что пробники и сэмплы могут исчезнуть из парфюмерных магазинов с 1 декабря 2019 года, если требование по маркировке этой продукции останется в действии. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компромисс в этом вопросе вскоре будет найден.
"Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, "Оператором-ЦРПТ" и бизнес-сообществом разработаны и утверждены методические рекомендации о проведении эксперимента. В данном документе учтены предложения бизнес-сообщества. Согласно методическим рекомендациям, маркировка пробников товаров товарной позиции "Духи и туалетная вода" не требуется", - сказал Евтухов.
Замминистра добавил, что на основе рекомендаций разработан проект постановления правительства РФ об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, который в настоящее время проходит процедуры согласования.
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"Пробники, вопреки ожиданиям скептиков, из магазинов не пропадут, и будут, как и прежде, помогать покупателю в выборе парфюма", - прокомментировал решение заместитель гендиректора оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - Реваз Юсупов. Данное изменение показывает, что в ходе пилотного проекта у бизнеса есть возможность вместе с оператором решить все возникающие вопросы и перейти к обязательной маркировке в спокойном режиме, добавил Юсупов.
Обязательная маркировка духов и туалетной воды запланирована на начало декабря этого года. Цифровой код, внешне похожий на QR-код, будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме того, сам потребитель сможет проверить подлинность товара, отсканировав код через специальное мобильное приложение Честный ЗНАК.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФВиктор ЕвтуховМоскваРоссияЭкономика
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