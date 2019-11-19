Парфюмерные тестеры освободят от обязательной маркировки

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Парфюмерные пробники не будут включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке специальными метками в России с 1 декабря, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В начале декабря прошлого года представитель компании "Л'Этуаль" Андрей Кривенцев заявил, что пробники и сэмплы могут исчезнуть из парфюмерных магазинов с 1 декабря 2019 года, если требование по маркировке этой продукции останется в действии. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компромисс в этом вопросе вскоре будет найден.

"Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, "Оператором-ЦРПТ" и бизнес-сообществом разработаны и утверждены методические рекомендации о проведении эксперимента. В данном документе учтены предложения бизнес-сообщества. Согласно методическим рекомендациям, маркировка пробников товаров товарной позиции "Духи и туалетная вода" не требуется", - сказал Евтухов.

Замминистра добавил, что на основе рекомендаций разработан проект постановления правительства РФ об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, который в настоящее время проходит процедуры согласования.

"Пробники, вопреки ожиданиям скептиков, из магазинов не пропадут, и будут, как и прежде, помогать покупателю в выборе парфюма", - прокомментировал решение заместитель гендиректора оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - Реваз Юсупов. Данное изменение показывает, что в ходе пилотного проекта у бизнеса есть возможность вместе с оператором решить все возникающие вопросы и перейти к обязательной маркировке в спокойном режиме, добавил Юсупов.