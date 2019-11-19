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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса

15:27 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента самопровозглашенной Луганской народной республики выразили озабоченность из-за появившейся информации о планах Киева по переселению жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса. Суть его заключается в организации и проведении "зачистки несогласных, направленной на уничижение, а в отдельных случаях на уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов".
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"Народный совет Луганской народной республики выражает крайнюю озабоченность в связи с появлением информации о разработке "плана депортации народа Донбасса", который был подготовлен СНБО Украины. Данный план противоречит не только минским соглашениям и основополагающим принципам демократии, но и принципам гуманизма в целом, поскольку предполагает насильственную украинизацию, переселение жителей Донбасса, их преследование", - говорится в заявлении парламента ЛНР, предоставленном РИА Новости.
По мнению депутатов ЛНР, таким образом Киев саботирует минские соглашения и демонстрирует ориентацию на силовое разрешение конфликта в Донбассе, "считая жителей Луганской народной республики и Донецкой народной республики террористами, сепаратистами, людьми второго сорта, которых следует либо истребить, либо лишить возможности достойно и свободно жить на своей земле".
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"Убедившись, что смена власти на Украине не привела к смене политического вектора и выполнение минских соглашений украинской стороной становится с каждым днем все менее вероятным, понимая истинные планы украинской власти в отношении жителей Луганской народной республики и Донецкой народной республики, мы осуждаем действия руководства Украины, по своей сути направленные на геноцид народа Донбасса", - говорится в заявлении. В Народном совете ЛНР отметили, что "курс на интеграцию с Российской Федерацией является единственно верным и будет продолжен".
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