Пейзажи Рубенса окажутся рядом спустя два века

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Два пейзажа Питера Пауля Рубенса, которые дополняют друг друга по задумке художника, окажутся рядом впервые за последние 200 лет благодаря музейному сотрудничеству, . Два пейзажа Питера Пауля Рубенса, которые дополняют друг друга по задумке художника, окажутся рядом впервые за последние 200 лет благодаря музейному сотрудничеству, сообщает The Guardian.

CC0 / Peter Paul Rubens / Картина "Вид на замок Хет Стен ранним утром" CC0 / Peter Paul Rubens / Картина "Вид на замок Хет Стен ранним утром"

Национальная галерея решила одолжить "Вид на замок Хет Стен ранним утром" Собранию Уоллеса (художественный музей в центральной части Лондона), чтобы его можно было показать публике рядом с "Пейзажем с радугой".

В обмен Собрание Уоллеса передаст Национальной галерее работу Тициана, что даст возможность объединить все шесть его картин из цикла "Поэзия".

Оба пейзажа Рубенс написал, когда жил в поместье Стен между Брюсселем и Антверпеном. Он их писал для себя, и они хранились у фламандского художника до самой смерти.

"Объединяя их вместе мы сможем увидеть задумку Рубенса. Мы увидим, как эти две работы взаимодействуют между собой", — пояснил Габриэль Финальди, директор Национальной галереи.