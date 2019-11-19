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РИА Новости

Пейзажи Рубенса окажутся рядом спустя два века

16:04 19.11.2019
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CC0 / Peter Paul Rubens / Картина "Пейзаж с радугой"
Картина Пейзаж с радугой
CC0 / Peter Paul Rubens /
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Два пейзажа Питера Пауля Рубенса, которые дополняют друг друга по задумке художника, окажутся рядом впервые за последние 200 лет благодаря музейному сотрудничеству, сообщает The Guardian.
CC0 / Peter Paul Rubens / Картина "Вид на замок Хет Стен ранним утром"
Картина Вид на замок Хет Стен ранним утром
CC0 / Peter Paul Rubens /
Картина "Вид на замок Хет Стен ранним утром"
Национальная галерея решила одолжить "Вид на замок Хет Стен ранним утром" Собранию Уоллеса (художественный музей в центральной части Лондона), чтобы его можно было показать публике рядом с "Пейзажем с радугой".
В обмен Собрание Уоллеса передаст Национальной галерее работу Тициана, что даст возможность объединить все шесть его картин из цикла "Поэзия".
Оба пейзажа Рубенс написал, когда жил в поместье Стен между Брюсселем и Антверпеном. Он их писал для себя, и они хранились у фламандского художника до самой смерти.
"Объединяя их вместе мы сможем увидеть задумку Рубенса. Мы увидим, как эти две работы взаимодействуют между собой", — пояснил Габриэль Финальди, директор Национальной галереи.
Последний раз эти два полотна были вместе представлены широкой публике на выставке Британского института (частного общества, которое занималось выставочной деятельностью в Лондоне в XIX веке) в 1815 году.
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