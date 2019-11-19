Пейзажи Рубенса окажутся рядом спустя два века

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Два пейзажа Питера Пауля Рубенса, которые дополняют друг друга по задумке художника, окажутся рядом впервые за последние 200 лет благодаря музейному сотрудничеству, сообщает The Guardian.
Национальная галерея решила одолжить "Вид на замок Хет Стен ранним утром" Собранию Уоллеса (художественный музей в центральной части Лондона), чтобы его можно было показать публике рядом с "Пейзажем с радугой".
В обмен Собрание Уоллеса передаст Национальной галерее работу Тициана, что даст возможность объединить все шесть его картин из цикла "Поэзия".
Оба пейзажа Рубенс написал, когда жил в поместье Стен между Брюсселем и Антверпеном. Он их писал для себя, и они хранились у фламандского художника до самой смерти.
"Объединяя их вместе мы сможем увидеть задумку Рубенса. Мы увидим, как эти две работы взаимодействуют между собой", — пояснил Габриэль Финальди, директор Национальной галереи.
Последний раз эти два полотна были вместе представлены широкой публике на выставке Британского института (частного общества, которое занималось выставочной деятельностью в Лондоне в XIX веке) в 1815 году.