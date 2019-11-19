Путин посетит инвестиционный форум "Россия зовет!" 20 ноября

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 ноября посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого ноября президент РФ Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", проходящий на площадке Центра Международной Торговли, и примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.
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