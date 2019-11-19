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РИА Новости

Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии

15:12 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 ноября проведет переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером, обсудит развитие сотрудничества двух стран и актуальные международные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого ноября в Москве состоятся переговоры президента РФ Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом. Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Ули МаурерВладимир ПутинШвейцарияРоссияПолитика
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