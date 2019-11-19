Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T15:09+0300
https://ria.ru/20191119/1561122085.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал возможные потери из-за антимикробной резистентности

15:09 19.11.2019
141
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Более 300 миллионов человек могут погибнуть, если ничего не делать в области антимикробной резистентности, заявил главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.
"Если мы посмотрим мировые потери, то, предположительно, если ничего не делать в области антимикробной резистентности, только сумммарные потери ВВП составят более 7%, в деньгах – более 100 триллионов долларов, более 300 миллионов человек погибнет", - сказал Козлов в ходе круглого стола, посвященного антибиотикорезистентности.
Как следует из проекта рекомендаций по итогам круглого стола, длительный период бесконтрольного применения противомикробных препаратов в здравоохранении, ветеринарии и сельском хозяйстве привел к распространению форм микроорганизмов, устойчивых к таким препаратам, включая антибиотики. В проекте отмечается, что антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев в мире ежегодно.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи. 24 октября 2019
24 октября, 09:41Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать
300010
Обсудить 1
Роман КозловМинистерство здравоохранения РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Газораспределительная станция
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: адвокаты дизайнера Коновалова определят его действия после суда
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали планы НАТО признать космос оперативной сферой
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Глава Владимирской области отреагировал на появление столба посреди дороги
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА протестирует робота для поиска жизни в океанах на других планетах
Автомобиль Следственного комитета РФ
Центральный аппарат СК проконтролирует ход проверки смерти ребенка на Урале
Ключи от квартиры. Архивное фото
Уволенная после фотосессии для Playboy чиновница продала жилье из-за долгов
Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
Названы самые опасные страны для путешественников
Полиция
В Петербурге возбудили дело против мужчины, зарезавшего барана на улице
Ребенок с ноутбуком
В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
Облик лунного посадочного аппарата-попрыгунчика от КБ Южное
Украина собралась построить город на Луне
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили проблему разрыва между муниципалитетами и госвластью
Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи
Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния