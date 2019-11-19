Эксперт назвал возможные потери из-за антимикробной резистентности

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Более 300 миллионов человек могут погибнуть, если ничего не делать в области антимикробной резистентности, заявил главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.
"Если мы посмотрим мировые потери, то, предположительно, если ничего не делать в области антимикробной резистентности, только сумммарные потери ВВП составят более 7%, в деньгах – более 100 триллионов долларов, более 300 миллионов человек погибнет", - сказал Козлов в ходе круглого стола, посвященного антибиотикорезистентности.
Как следует из проекта рекомендаций по итогам круглого стола, длительный период бесконтрольного применения противомикробных препаратов в здравоохранении, ветеринарии и сельском хозяйстве привел к распространению форм микроорганизмов, устойчивых к таким препаратам, включая антибиотики. В проекте отмечается, что антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев в мире ежегодно.