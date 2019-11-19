Эксперт назвал возможные потери из-за антимикробной резистентности

"Если мы посмотрим мировые потери, то, предположительно, если ничего не делать в области антимикробной резистентности, только сумммарные потери ВВП составят более 7%, в деньгах – более 100 триллионов долларов, более 300 миллионов человек погибнет", - сказал Козлов в ходе круглого стола, посвященного антибиотикорезистентности.