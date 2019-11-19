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РИА Новости

НАСА протестирует робота для поиска жизни в океанах на других планетах

15:08 19.11.2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. НАСА разработало подводный вездеход (BRUIE) для исследований подо льдом и планирует протестировать его в Антарктике для последующей отправки на поиск жизни в океанах на других планетах, сообщается в пресс-релизе НАСА.
Робот составляет один метр в длину и оборудован двумя колесами. Он может делать фотографии и собирать данные об области соприкосновения льда с водой. Его главным преимуществом является невосприимчивость к подводным течениям.
Он будет протестирован на прочность в следующем месяце на научно-исследовательской антарктической станции Австралии "Кейси", а затем направлен на поиски жизни в океаны на других планетах.
По данным ученых, в Солнечной системе есть спутники (например, спутник Юпитера – Европа и Сатурна – Энцелад), покрытые океанами под поверхностями льда толщиной 10-19 километров.
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Он также добавил, что на Земле лед, покрывающий полярные океаны, играет аналогичную роль, что делает их идеальным испытательным полигоном для робота-исследователя.
На 2025 год запланирована миссия по исследованию спутника Юпитера Европы, что заложит основу для последующего поиска жизни под его льдами.
Ранее подводный вездеход тестировался на Аляске и в Арктике.
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