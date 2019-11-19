В ФАР прокомментировали предложения по порядку продажи "красивых" номеров

По его словам, такой порядок позволит определить их реальную стоимость.

Так, Госавтоинспекция поместит номер с запоминающимся сочетанием символов на сайт госуслуг и установит начальную цену, после чего автовладельцы начнут торговаться.

Глава ФАР также поддержал вариант повышенной госпошлины "красивые" номера, размер которой, по данным "Коммерсанта", может составить 200–300 тысяч рублей.

"Это на самом деле немного, цена адекватная. На вторичном рынке есть номера и по 5–10 миллионов рублей". Сергей Канаев

Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики и МВД договорились о концепции, благодаря которой россияне получат возможность покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей. Так, теперь помимо стандартной процедуры получения госномера можно будет заплатить повышенную пошлину и выбрать "красивый" знак, то есть с запоминающимся сочетанием символов. Однако ее размер еще не определен.