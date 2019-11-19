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РИА Новости

В ФАР прокомментировали предложения по порядку продажи "красивых" номеров

15:08 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСортировка государственных регистрационных знаков
Сортировка государственных регистрационных знаков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сортировка государственных регистрационных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с "Известиями" выразил мнение, что продавать "красивые" знаки нужно через аукционы.
По его словам, такой порядок позволит определить их реальную стоимость.
Выдача номерных знаков
Вчера, 12:12
Автоэксперт оценил предложения по порядку продажи "красивых" номеров
Так, Госавтоинспекция поместит номер с запоминающимся сочетанием символов на сайт госуслуг и установит начальную цену, после чего автовладельцы начнут торговаться.
Глава ФАР также поддержал вариант повышенной госпошлины "красивые" номера, размер которой, по данным "Коммерсанта", может составить 200–300 тысяч рублей.
"Это на самом деле немного, цена адекватная. На вторичном рынке есть номера и по 5–10 миллионов рублей".
Сергей Канаев
Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики и МВД договорились о концепции, благодаря которой россияне получат возможность покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей. Так, теперь помимо стандартной процедуры получения госномера можно будет заплатить повышенную пошлину и выбрать "красивый" знак, то есть с запоминающимся сочетанием символов. Однако ее размер еще не определен.
Кроме того, номера будет выставлять на аукционы.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
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2000219
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Федерация автовладельцев России (ФАР)Сергей КанаевАвтоРоссияОбщество
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