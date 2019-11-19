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РИА Новости

Николай Хомерики снимет фильм о знаменитой советской лыжнице Елене Вяльбе

15:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕлена Вяльбе
Елена Вяльбе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Съемки фильма "Удар с Востока" про знаменитую лыжницу, четырнадцатикратную чемпионку мира Елену Вяльбе начнутся, предположительно, в конце января, рассказал режиссер Николай Хомерики на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
По его словам, в основу сценария легла история жизни Елены Вяльбе: от девочки из бедной магаданской семьи до известной на весь мир спортсменки. Лучшая лыжница ХХ века после ряда поражений решает покинуть спорт и заняться воспитанием ребенка. Но чтобы выручить команду, она соглашается принять участие в чемпионате мира 1997 года в Норвегии, где она выигрывает пять золотых медалей из пяти разыгранных.
"Съемки должны начаться 28 января 2020 года. Предполагается, что в фильме будут сниматься Надежда Маркова, Анна Уколова, Владимир Гостюхин", - сказал Хомерики.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЕлена ВяльбеНиколай Хомерики
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