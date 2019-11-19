ДНР обвинила силовиков в нарушении режима прекращения огня у Петровского

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель ДНР в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 12.35 (совпадает с мск) во время противоминных работ вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Петровского с позиций, расположенных непосредственно в зоне разведения сил и средств, которые были заявлены украинской стороной и зафиксированы СММ в отчетах от 13 и 14 ноября, как отведенные", - сказал представитель ведомства.
Он напомнил, что во вторник, согласно плану-графику на участке разведения сил и средств №3 "Петровское-Богдановка", было запланировано продолжение противоминных мероприятий.
"На текущий момент работы по разминированию прерваны, в целях безопасности представители СЦКК и МЧС вынуждены были остановить мероприятия и покинуть территорию участка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.