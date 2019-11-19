ДНР обвинила силовиков в нарушении режима прекращения огня у Петровского

"Сегодня в 12.35 (совпадает с мск) во время противоминных работ вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Петровского с позиций, расположенных непосредственно в зоне разведения сил и средств, которые были заявлены украинской стороной и зафиксированы СММ в отчетах от 13 и 14 ноября, как отведенные", - сказал представитель ведомства.