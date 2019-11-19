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РИА Новости

На Ставрополье госпитализировали трех человек после крупного ДТП

14:55 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Медики приняли решение госпитализировать троих из девяти пострадавших в ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковых автомобилей на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в аварии с пятью автомобилями пострадали 9 человек. Как позже уточнили в УГИБДД, произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут. Отмечалось, что в аварию попала маршрутка, следовавшая из Карачаево-Черкесии на Ставрополье.
"После обследования всех пострадавших госпитализированными остались 3 человека", - сказал представитель минздрава.
Между тем в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что после ДТП началась проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
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Следственный комитет РФПятигорскРоссияКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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