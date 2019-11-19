На Ставрополье госпитализировали трех человек после крупного ДТП

Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в аварии с пятью автомобилями пострадали 9 человек. Как позже уточнили в УГИБДД, произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут. Отмечалось, что в аварию попала маршрутка, следовавшая из Карачаево-Черкесии на Ставрополье.