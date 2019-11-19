На Ставрополье госпитализировали трех человек после крупного ДТП

ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Медики приняли решение госпитализировать троих из девяти пострадавших в ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковых автомобилей на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в аварии с пятью автомобилями пострадали 9 человек. Как позже уточнили в УГИБДД, произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут. Отмечалось, что в аварию попала маршрутка, следовавшая из Карачаево-Черкесии на Ставрополье.
"После обследования всех пострадавших госпитализированными остались 3 человека", - сказал представитель минздрава.
Между тем в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что после ДТП началась проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.